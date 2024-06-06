İstanbul'da istinat duvarı çöktü bina boşaltıldı

Edinilen bilgilere göre, binaların arasında kalan tarihi bir yapının üzerine yapılan istinat duvarı, çöktüğü sırada bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Çökme olayının ardından gündüz saatlerinde ortaya çıkan manzara, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Eski bir kilise veya sarnıç olduğu iddia edilen tarihi yapının üzerine yapılan istinat duvarının çökmesi sonucu, giriş kattaki iş yerinin bahçesine molozlar düştü. Bu esnada, duvarın altından tarihi bir yapı ortaya çıktı. Yapının bir su sarnıcı olduğu tahmin ediliyor.

Olayın ardından, güvenlik önlemleri kapsamında bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemelere devam ediyor.