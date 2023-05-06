İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

DHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretiminin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, araştırmalarda, şüphelilerin Güngören'de iş yerleri ile depo görünümlü mekanları sigara imalatı yapılan atölyelere dönüştürdüklerini tespit etti.

Atölyelerde, kaçak yollarla temin edilen boş makaronlara makinelerle tütün doldurarak fabrikasyon şeklinde sigara ve tütün mamulleri üretildiğini saptayan polis, üzerlerine sahte bandrol yapıştırılan mamullerin satışa hazır hale getirildiğini belirledi.

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1200 paket gümrük kaçağı sigara, 3 milyon 357 bin boş, 622 bin 100 dolu makaron, 1 ton 333 kilogram sigara tütünü, 540 kilogram nargile tütünü, 140 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 950 sahte bandrol ile çeşitli makineler ele geçirildi.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede haklarında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. ​