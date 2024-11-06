İstanbul’da kaçak silah operasyonu

Kaynak: İHA
İstanbul’da kaçak silah operasyonu

İstanbul'da kaçak silah operasyonu düzenlendi. Operasyonda 200 yivsiz av tüfeği ile 50 yivsiz av tüfeği namlusu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından silah sevkiyatı ihbarı aldı. Ekipler ihbar üzerine harekete geçti ve sevkiyat yapılacak olan aracı tespit ederek takibe aldı.

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Bir süre sonra park halindeki araca operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.G. ve M.U. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Silah sevkiyatı yapılacak olan araçta yapılan aramalar sonucunda 200 yivsiz av tüfeği ile 50 yivsiz av tüfeği namlusu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan, ele geçirilen av tüfekleri ve namluları Fatih'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesindeki Yerleşkesinde sergilendi.

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