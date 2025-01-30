İstanbul'da kadına şiddet: Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kadına şiddet: Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

İstanbul'da yine bir kadına şiddet vakası yaşandı. Emircan G., evde tartıştığı eşi Yıldız G.'yi bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır olduğu bildirildi. Emircan G. ise olaydan hemen sonra polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın 1'inci katında yaşayan Emircan G. ile eşi Yıldız G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emircan G. mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı. Olayın ardından Emircan G. evden kaçarken, aynı apartmanda yaşayan akrabalarından yardım isteyen Yıldız G. özel bir kliniğe götürüldü.

Ağır yaralı olduğu için burada tedavi edilemeyen Yıldız G. ardından kliniğe çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda bıçak darbesi aldığı öğrenilen Yıldız G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

​​​​​​​

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri kaçan Emircan G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

​​​​​​​

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da kadına şiddet: Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

İstanbul'da kadına şiddet: Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan brüt rezerv yorumu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan brüt rezerv yorumu
Fransa'yı sarsan tecavüz davasında kararı bugün açıklanacak
Fransa'yı sarsan tecavüz davasında kararı bugün açıklanacak
Galatasaray'la anılıyordu transfer çalımı an meselesi! Yıldız futbolcu için devreye girildi
Galatasaray'la anılıyordu transfer çalımı an meselesi! Yıldız futbolcu için devreye girildi
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan: Tıbbi yoksulluk denen kavram artık Türkiye’de gündelik dilde konuşulmaya başlandı
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan: Tıbbi yoksulluk denen kavram artık Türkiye’de gündelik dilde konuşulmaya başlandı
İsrail ordu radyosundan flaş anons: İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını 'ikinci bir emre kadar' askıya aldı
İsrail ordu radyosundan flaş anons: İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını 'ikinci bir emre kadar' askıya aldı