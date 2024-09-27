Fatih'te başına cam çerçeve düşen adam kıl payı kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fatih'te başına cam çerçeve düşen adam kıl payı kurtuldu

Fatih'te kaldırım üzerinde arkadaşları ile konuşan bir kişinin üzerine cam çerçeve düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Eylül Salı günü saat 17.30 sıralarında Eminönü'nde bulunan bir dükkanın önünde yaşandı. Dükkanın önündeki kaldırımda duran 3 kişi sohbet ediyordu.

İstanbul'da kaldırımda sohbet ederken üzerine cam çerçeve düştü

Kaldırımın sokağa bakan tarafında duran ve arkadaşlarıyla sohbet eden adamın üzerine bir anda cam çerçeve düştü.

BAŞINA ÇERÇEVE DÜŞTÜ

Başına çerçeve düşen adam kaçmaya çalıştı. Çerçevenin camı ise paramparça oldu. Çerçevenin düştüğü sırada yakından geçen bir adamda kıl payı kurtuldu. Kafasına cam çerçeve düşen kişi ise şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattı. Cam çerçevenin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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