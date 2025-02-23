İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor

İstanbul'un özellikle kuzey bölgelerinde ve yüksek rakımlı ilçelerinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, beyaza büründürdüğü yerlerde seyirlik görüntüler oluşturuyor.

Hafta sonu olması ve vatandaşların evlerinden çıkmaması nedeniyle il genelinde trafik sakin ve akıcı seyrediyor.

Ana arterlerde ekiplerce gerçekleştirilen tuzlama çalışmaları sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda ise kar birikintileri nedeniyle araçların hareketi zorlaşıyor.

Ayrıca dün akşam ve gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yol kenarları, ağaçlar ve yeşillik alanlar beyaz örtüyle kaplandı.