İstanbul'da karga saldırısı

50. Yıl mahallesi'nde bir ağaçtan düşen kargayı gören vatandaş yanına gitti. Kargayı eline alan vatandaş düştüğü yere koymak isterken, diğer kargaların saldırısına uğradı. Yavruya zarar verecek düşüncesiyle kargaların vatandaşa saldırısı bitmek bilmedi.

Vatandaşın çaresizliğini gören bir esnaf ona motosiklet kaskı verdi. Kaskı kafasına takan vatandaş bir yandan kargaların saldırısını bertaraf etmeye çalışırken, diğer yandan da yavruyu düştüğü yuvaya koymaya çalıştı.

Olayın yaşandığı yerde dükkanı olan Ramazan Erdinç, “Ağaçtan yavru karga düştü. Kim karganın yavrusunu yerine koymak istese tüm kargaların saldırısına uğradı. Bir ağabey geldi yavruyu yerine koymayı o da denedi. Kargalar ona da saldırdı. Kendisine kask verdik. Kaskı taktı. Yavruyu aldığı gibi direk kaçtı. Kargalar ona da saldırmaya çalıştı. O da ister istemez yavruyu elinden fırlattı” dedi.