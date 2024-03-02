İstanbul’da kavga ettiği sürücünün iş yeri önüne gidip ateş açtı

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki Orta Mahalle'de meydana gelen olayda, kız arkadaşıyla motosikletle ilerleyen kişi ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Motosiklet sürücüsü tartışma sonrası olay yerinden ayrıldı.

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN DÜKKANINA GİDEREK RASTGELE ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra yaya olarak aynı mahalleye gelen motosiklet sürücüsü Kavga ettiği kişinin iş yerini ederek rastgele ateş açtı. Saldırgan rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.