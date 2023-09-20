İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilere son uyarı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul’da kayıtlı olmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere 24 Eylül’e kadar kentten ayrılmaları gerektiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilere son uyarı

Aksi halde yaptırım uygulanacağını duyurdu. Bu süre uzatılmayacak.

24 Eylül son gün

Göç İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasında, 28 Temmuz’da İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruda, il dışında kayıtlı olmalarına rağmen halihazırda İstanbul’da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül’e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Bu süre uzatılmayacaktır.” denildi.

Yol izin belgesi alınacak

Açıklamada, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 24 Eylül Pazar gününe kadar kayıtlı oldukları illere dönmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği aktarıldı. Yol izin belgesi alan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illerde kalmalarının sağlanacağı ifade edildi.

Yaptırım uygulanacak

Açıklamada, 24 Eylül itibarıyla Valiliğin yapacağı denetimlerde, İstanbul’da yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda ilimizden ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların, Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek öngörülen yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Depremden etkilenenlere müsamaha

Açıklamada, 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul’da kalışlarına izin verileceği duyuruldu.

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