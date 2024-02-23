İstanbul’da kentsel dönüşüm desteği Resmi Gazete’de: Hak sahiplerine 700 bin lira hibe

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe verilecek.

Ayrıca, yine hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar kredi desteği de sağlanacak.

İş yerleri için erilecek hibe ve kredi desteği ise 350 bin lira olarak belirlendi.

Vadesi 10 yıl olacak kredilerin ilk 12 taksitlik ödemesinde faiz uygulanmayacak.

Öte yandan kiracılara da bir kereye mahsus olmak üzere karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.