İstanbul’da Kız İmam Hatip Lisesinde taciz iddiası

Çatalca Şehit İlhan Sonkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan bir öğretmenin, çok sayıda kız öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Olayın yargıya taşınması üzerine ifadesi alınan öğretmenin açığa alınıp hakkında ev hapsi kararı verildiği belirtildi.

İstanbul’da Kız İmam Hatip Lisesinde taciz iddiası

Silivri'de kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen voleybol antrenörünün tutuklanmasının ardından bir taciz skandalı da Çatalca'da patlak verdi.

Çatalca Şehit İlhan Sonkaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli yapan bir öğretmenin çok sayıda kız öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı. Velilerin şikayeti üzerine olay yargıya taşınırken, ilgili öğretmenin ifadesinin alındığı ve ev hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi.

VELİLER SORUŞTURMANIN NETİCESİNİ BEKLİYOR

Kız imam hatip lisesindeki taciz iddialarının yargıya intikal etmesi üzerine savcılık öğretmenle ilgili soruşturma başlattı. Bütün velileri sarsan olay hakkında kısa sürede müfettişlerin de devreye gireceği ifade edildi. 251 öğrencinin eğitim gördüğü, 30 öğretmenin görev yaptığı okulda bütün veliler soruşturmanın neticesini bekliyor.

ÖĞRETMEN TACİZ İDDİALARINA KARŞI SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Öğretmen taciz iddialarına karşı sessizliğini korudu. Okulda müfettişlerin inceleme yapması beklenirken İddiaya konu olan olayla ilgili yargının vereceği nihai karar bekleniyor.

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