İstanbul'da korku dolu anlar: Anne ve bebeği tekneden denize düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da korku dolu anlar: Anne ve bebeği tekneden denize düştü

İstanbul Fatih'te, Eminönü iskelesine yanaşan tur teknesinden denize düşen Rasime Sarıçayır ve 2,5 yaşındaki kızı, baba Oğuz Sarıçayır ve tekne kaptanının yardımıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde yaşandı. Sarıçayır ailesi boğaz turu yaptıktan sonra kıyıya yanaşan tekneden inmek isterken, Rasime Sarıçayır ve kucağındaki kızı E.Ç. denize düştü.

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Panikle suya atlayan baba Oğuz Sarıçayır ve kaptan, anne ve çocuğu başarılı bir şekilde kurtararak kıyıya çıkardı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve çocuğu hastaneye kaldırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Tekne kaptanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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“ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİK”

Kızı yaşadığı korku dolu anlatan anne Rasime Sarıçayır, "Dün boğaz turuna çıktık eşim, ben, kız kardeşim ve çocuğum ile. Dönüşü karanlıktı, vapurdan indik. Vapurun önünde basamak koymuşlar. İnenleri gördüm inerken zorlanıyorlar, baya bir mesafe koymuşlar. Birbirlerinin elini tutarak iniyorlar. Bende onları görünce tam yanaştığını düşünerek kenardan ineyim dedim. Tam ayağımı koydum, boşluğa düştüm. Suyun dibe kadar kızımla beraber düştük. Allah yardım etti suyun üstüne çıktık.

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Arkamızdan hemen eşim atladı, onun desteğiyle kenara çekildik. Kızımı havada, suyun üstünde tutmaya çalışıyorum. Kenara çekildik kablo gibi bir şey vardı ona tutunduk. Bağırıyoruz kimse gelmiyor, orada durmuş izliyorlar. Sonra geminin kaptanı olduğunu söyleyen kişi atladı, kızımı çıkardı önce. Sonra halatı da indirdiler, onun yarımıyla bizde çıktık. Ben düştüğümde tamam dedim, kızım falan kayboldu, bitti her şey dedim. Karanlık göz gözü görmüyor orada. Hafta sonu tatili burnumuzdan geldi, ölümle de burun buruna geldik" ifadelerini kullandı.

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“KİMSE YARDIM ETMİYORDU”

Baba Oğuz Sarıçayı ise "O denize düştüğünde bende direk atladım. Denizde baya çırpındık. Ben eşime elimle destek vererek yukarda tutmaya çalıştım. 'Bizi kurtarın' diye bağırıyordum. Kimse yardım etmiyordu, herkes bakıyordu. En son bir can simidi aşağı attılar, ardından bir kişi aşağıya indi. Geminin kaptanıydı herhalde ama gemiyi o kullanmıyormuş. İlk başta kızımı kurtardı ardından eşimi kurtardı. En son halatı attılar halatla da ben çıktım" diye konuştu.

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