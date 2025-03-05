İstanbul'da korku dolu anlar! Elektrik panosu bomba gibi patladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da korku dolu anlar! Elektrik panosu bomba gibi patladı

İstanbul Avcılar'da bir sitede elektrik panosunda peş peşe meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu.

Avcılar'da bir sitede elektrik panosunda peş peşe meydana gelen patlamalar korku yarattı.

Tahtakale Mahallesi Ispartakule'deki Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan bir sitede elektrik panosunda dün akşam saatlerinde peş peşe patlamalar meydana geldi ve alevli şekilde yanmaya başladı. Çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Trafonun hemen yanında bulunan otomobilin sahibi de patlamalar nedeniyle tedirgin oldu. Alev alan elektrik kutusundaki yangına site görevlileri müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü ve bina kontrol edildi. Elektrik panosundaki patlamaları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Elektrik panosu bomba gibi patladı

İstanbul'da korku dolu anlar! Elektrik panosu bomba gibi patladı

İstanbul'da korku dolu anlar! Elektrik panosu bomba gibi patladı

İstanbul'da korku dolu anlar! Elektrik panosu bomba gibi patladı

İstanbul'da korku dolu anlar! Elektrik panosu bomba gibi patladı

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