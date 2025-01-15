İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir şantiyede 1 ton ağırlığında kepçe kovası yerinden çıkarak 28 yaşındaki Sinan Budak’ın üstüne düştü. Budak, biranda yere yığılarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı. Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. Budak'ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan Budak bir anda yere yığıldı.

İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

KEPÇE KOVASI ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

İstanbul’da korkunç ölüm! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü

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