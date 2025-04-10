İstanbul'da korkutan kaza! 3 yaralı

Kaza, saat 12:30 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 B 0948 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan 34 MK 6954 plakalı motosiklete çarptıktan sonra park halindeki 37 AAR 22 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü anne, oğlu ve motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken ters dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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'HEMEN YARDIMA KOŞTUK'

Kazayı gören Umut Altınay, "Motosiklet sürücüsü ara sokaktan çıktı. Abla da yukarıdan süratli geliyordu. Motosiklete vurunca, motorcu takla attı. Abla'da park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Otomobilde abla ve küçük çocuğu vardı, hafif yaralılardı" dedi.

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Mert Top ise, "Şirkette oturuyordum, sesi duyunca dışarı çıktım. Araç sürükleniyordu, hemen yardıma koştuk. Yaralıları içinden çıkardık, su verdik. Ekipler hemen geldi. Otomobil, motosiklete çarptıktan sonra park halindeki araca çarparak takla attı" diye konuştu.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen otomobildeki yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Bayılan kadını sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.