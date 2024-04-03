İstanbul'da korsan gösteri yapan 132 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şişli'de Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yapmak isteyen 14 avukatın adliye binasına zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar verdiği ve görevli memura mukavemet ettiği belirtildi.

Sultanbeyli'de de yasaklama kararına uymayıp korsan gösteri yapan ve 2 polis memurunu yaralayan 26 kişi, Esenyurt'ta dağılmamakta ısrar eden 87 kişi ve Sancaktepe'de korsan gösteri yapan 5 kişi de gözaltına alındı.

Açıklamada, toplam 132 kişiye yakalama işlemi yapıldığı ve olaylarla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.