İstanbul'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul’da motosiklet ve otomobil sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 9 bin 811 kişiye GBT taraması yapılırken, denetimlerde 4 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Kurallara uymayan ve evrakları eksik olduğu tespit edilen sürücülere toplam 903 bin 158 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

KAYNAK: DHA
İstanbul'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul’da motosiklet sürücüleri ile sürücülere ve satış ve tamir hizmeti veren yerlere yönelik denetim yapıldı. Polis denetiminde 9 bin 811 kişi Genel Bilgi Toplama 'GBT' sistemi üzerinden sorgulandı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 26 kişi gözaltına alınırken, asker kaçağı durumunda bulunan 42 kişi de yakalandı. Denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Kontrolden geçirilen kişilerin üzerinde bulunan 523 gram uyuşturucu madde ile 98 uyuşturucu hapa el konuldu. Denetimlerde 4 bin 713 motosiklet ile durumlarından şüphelenilen 810 otomobilin kontrolden geçirildiği belirlendi. Evraklarında eksik bulunan 13 motosiklet ve 19 otomobil trafikten men edildi.

Kurallara uymayan evraklarında eksik bulunan sürücülere toplam 903 bin 158 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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