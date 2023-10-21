İstanbul’da kuyumcudan milyonluk gasp! Polis yeleğiyle gelip çalışanı darbettiler

İstanbul Fatih’te biri polis yelekli 3 kişi, iş hanında bulunan kuyumcu ofisine geldi. Kuyumcu çalışanına sahte polis kimliği gösteren soyguncu, daha sonra çalışanı darbederken diğer şüpheli ise kasada bulunan 200 bin Türk Lirası ve 50 bin dolar alıp kaçtı. Polis yelekli şüpheli ise kuyumcu çalışanı ve iş hanındaki esnaf tarafından yakalandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

KAYNAK: DHA
İstanbul’da kuyumcudan milyonluk gasp! Polis yeleğiyle gelip çalışanı darbettiler

Olay, 19 Ekim tarihinde 14.30 sıralarında Fatih Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Muhammed K. isimli kuyumcu çalışanı Laleli'de bulunan bir dövizciden para alıp ofise gitti. Muhammed K.'nin ardından bir polis yelekli 3 kişi ofise geldi. Ofise giren polis yelekli şüpheli, Muhammed K.'ye polis kimliği gösterdi. Muhammed K. kimliğin sahte olduğunu söyleyince de saldırıya uğradı.

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Polis yelekli şüpheli, kuyumcu çalışanını darbederken diğer şüpheli ise kasada bulunan 200 bin Türk Lirası ve 50 bin doları aldıktan sonra kapıdan bekleyen şüpheliyle birlikte kaçtı. Kuyumcu çalışanı Muhammed K. ise polis yelekli şüphelinin peşini bırakmayınca iş hanında bulunan diğer esnafla birlikte şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri esnafın yakaladığı şüpheliyi gözaltına alırken kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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"SAHTE POLİS KİMLİĞİ GÖSTERDİLER"

Olayı anlatan Muhammed K., "Laleli'de bir döviz bürosun ödeme alıp ofise geldim. Yaklaşık 10 dakika sonra geldiler. Kameradan baktığımda birinin üzerinde polis yeleği vardı ben de kapıyı açtım. İçeri girip kendilerini polis olarak tanıtıp araştırma yapacaklarını söylediler. Kimlik sorunca sahte polis kimliği gösterdiler.

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Kimliğin sahte olduğunu fark edip söyleyince beni darbettiler ve kasayı açıp parayı aldılar. 50 bin dolar ve 200 bin lira çaldılar. Biri parayı alıp kaçtı diğeri de zaman kazanmak için beni tuttu. Ben merdivenlerde onu tuttum ve diğer esnaf da gelince polis yelekli kişiyi yakaladık. Polisler yakaladığımız kişiyi gözaltına aldı. 3 kişilerdi kapıda bekleyen ve parayı çalandan henüz haber yok" dedi.

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