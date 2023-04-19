İstanbul’da lale şöleni görenleri büyüledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göztepe 60. Yıl Parkı'na 70 çeşit olmak üzere toplam 2 milyon lale soğanı dikti. Göztepe 60. Yıl Parkı’na gelen vatandaşlar görsel şölenin tadını çıkartarak, bol bol fotoğraf çekildi. Görsel şölenin adeta gökkuşağını hatırlattığını söyleyen Bahar Çelik, “Baharın gelmesi başta bir heyecan. Gökkuşağı görünümlü çok güzel. Her sene geliyoruz laleleri görmeye. Çiçekleri ve renkleri çok sevdiğim için beni çok heyecanlandırıyor. Bostancı’dan bugün laleleri görmeye geldik” dedi.

Lale festivali altında aktiviteler yapıldığını belirten Sinem Köklü, “Görüntülerden çok memnunum. 27 yıldır burada oturuyorum, yaklaşık 10 yıldır gayet güzel süsleniyor. Aktiviteler oluyor lale festivali altında. Tenis kortlarında turnuvalar oluyor, müzisyenler geliyor, havuzun etrafında etkinlikler, onları dinliyoruz. Bu görüntü dünyanın çok az yerinde vardır. Çok beğeniyorum ben, hoşuma gidiyor. Ruhuma iyi geliyor, huzur buluyorum. Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum, devam etmesini diliyorum. Çok memnunum” diye konuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir görüntü olmadığını anlatan Nur Pıçakçı, “Dünyanın her yerini gezdim, hiçbir yerde Göztepe parkı gibi lalelere değer veren, güzelliği olan yer tanımıyorum. Burada oturuyorum, akşam görüyorum ışıklar açıldığında muhteşem bir görünüm oluşuyor. Mutluluk, rahatlık hissettiriyor. Deprem sonrası böyle görüntüler biraz olsun bizi daha mutlu ediyor. Baktığımız zaman rahatlıyoruz. Fotoğraf çekiliyoruz, turistler de çok geliyor. Bunu yapan belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: İHA