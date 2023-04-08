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İstanbul'da lale zamanı geldi. Görsel şölenler olacak

İstanbul bu yıl da lale mevsiminin gelişiyle renk cümbüşüne ev sahipliği yapacak. Görsel şölen sunulacak yerler ve saatleri de belli oldu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 11:42
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İstanbul'da lale zamanı geldi

İstanbul'da lale zamanı geldi. Görsel şölenler olacak
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Editör: Özlem Kıral

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrin tarihi noktalarını rengarenk lalelerle süsledi.

1-30 Nisan tarihleri arasında Emirgan Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu’nda ziyaretçilerine görsel şölen yaşatacak.

7 MİLYON 750 BİN ADET ÇİÇEK

Nisan ayı boyunca toplamda 7 milyon 750 bin adet muscari, sümbül, nergis ve lale gibi soğanlı bitkiler, İstanbul’un 5 farklı noktasında İstanbullularla buluşacak. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ve Kültür Dairesi Başkanlığı da şehrin tarihi simgesine atfen “Lale Bayramı” düzenleyecek. 15-16 Nisan’da çocuk gösterileri, atölyeler, sokak sanatları performansları ve dinletiler gerçekleştirilecek.

ZİYARET SAATLERİ

İstanbul’un dört bir yanında lalelerin açtığı bu muhteşem şölende, İstanbul'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edenler, doğanın güzelliklerini doyasıya yaşama şansını bulacak. Tarihi ve kültürel dokusu ile İstanbul, lalelerin gösterisi ile nisan ayı boyunca binlerce farklı renge ev sahipliği yapacak.

Emirgan ve Hıdiv Koruları 06.00-23.00, Gülhane Parkı 07.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanı ise günün her saati İstanbullara açık.

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