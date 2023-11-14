İstanbul'da lig maçında silahlı saldırı! Futbolcular yaralandı

TFF 3. Lig'de oynanan Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği maçının sonunda Darıca ekibi, silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'da lig maçında silahlı saldırı! Futbolcular yaralandı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, ligin 10'uncu haftasında Tepecikspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Tepecikspor 1-0 kazanırken, Darıca cephesinden flaş bir açıklama geldi. Kulüp, maç sonunda silahlı saldırıya uğradıklarını duyurdu.

Darıca Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada maç kadrosunda bulunmayan 3 futbolcunun mücadeleyi tribünden takip ettiği, maç sonunda soyunma odasına inmek isteyen oyunculara organize suç örgütü mensuplarının saldırdığı iddia edildi.

Darıca Gençlerbirliği, futbolcularına silah çekildiğini ve çıkan arbede sonucu çoğu oyuncunun yaralandığını kaydetti. Ayrıca açıklamada, organize suç örgütü mensuplarının yaklaşık 100 kişi olduğu belirtildi.

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