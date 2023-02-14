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İstanbul'da mayın patladı. Ortalık savaş alanına döndü

Şile'de serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlama sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, sahildeki bir restoranın camları patladı. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 17:25
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İstanbul'da mayın patladı

İstanbul'da mayın patladı. Ortalık savaş alanına döndü
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DHA'nın haberine göre, Şile'de geçen hafta akşam saatlerinde meydana gelen olayda; serbest kalan deniz mayını sahile vurarak patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bir restoranın camları kırılarak hasar gördü. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde patlayan deniz mayını muhafaza altına alındı. Mayının patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmı serbest kalmış ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaşmıştı. Polis ekiplerinin patlamayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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