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İstanbul'da metro arızası: Yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hatlarında teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 04:27
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İstanbul'da metro arızası: Yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da metro arızası: Yolcular raylarda yürüdü
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hatlarımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." bilgisine yer verildi.

Daha sonra Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda ise her iki metro hattında seferlerin yeniden başladığı bildirildi.

Bu arada bir süre metroda arızanın giderilmesini bekleyen yolcular, daha sonra araçtan inip raylarda ve kenar yolda yürümek zorunda kaldı. (AA)

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