İstanbul'da metro durağında bomba

İstanbul Başakşehir'deki Esenler Sanayi Sitesi 7. Caddede saat 14.00 sıralarında bomba paniği yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Bomba imha ekipleri fitilli cismin el yapımı patlayıcı olduğunu belirlerken, el yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemeleri sonrası kapalı olan yol trafiğe açıldı.