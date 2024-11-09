İstanbul'da metro istasyonunda intihar girişimi: Seferler durdu

Kaynak: DHA
İstanbul'da metro istasyonunda intihar girişimi: Seferler durdu

Taksim metro istasyonunda intihar girişimi nedeniyle bir süre seferler durdu.

Verilen bilgide "Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır." denildi.

Taksim Metro İstasyonu'nda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler durdu. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır."

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