İstanbul'da metro istasyonunda intihar girişimi: Seferler durdu

Verilen bilgide "Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır." denildi.

Taksim Metro İstasyonu'nda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler durdu. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır."