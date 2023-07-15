İstanbul’da milyonluk vurgun

ODA TV’nin haberine göre; Gündüz saatlerinde bir vatandaşın çantasındaki milyonlarca lira değerindeki 350 bin Euro para onlarca kişinin arasında herkesin gözleri önünde çalındı.

Yolda yürüdüğü sırada sırtında çantasında taşıdığı parayı gören hırsızın el çabukluğu ile çaldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vatandaş, paranın çalındığını kısa süre sonra fark etse de parayı çalan hırsız gözden kaybolmuştu.

Paranın çalındığı sırada hırsızın yanında birkaç kişinin daha olması yalnız olmadığı şeklinde yorumlandı.

350 BİN EUROLUK ÇANTANIN AĞZINI AÇIK BIRAKTI

Video sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, vatandaşın yüklü miktarda para bulundurduğu çantayı açık bırakması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.