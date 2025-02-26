İstanbul’da motorkuryeye çarpmıştı! Feci olaydan ilk görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Pendik’te trafikte bir otomobil sürücüsü bir motorkuryeyi sıkıştırdığı kaza ile ilgili olay öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çamçeşme Mahallesi'nde 8 Şubat'ta meydana gelen olayda motokurye Fatih Ferah ile otomobil sürücüsü Vedat Kızıl arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motokurye Ferah, otomobilin sağ aynasını kırdı. Buna sinirlenen otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, aracıyla çarptığı motokurye Ferah'ı park halindeki çekici ile kendi aracı arasında sıkıştırdı. Ağır yaralanan motokurye hastaneye kaldırılarak haftalarca tedavi gördü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Trafikteki tartışmanın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsü Vedat Kızıl'ın, motokurye Fatih Ferah'ı otomobil arasında sıkıştırdığı bunun üzerine motosikletinden inen Ferah'ın motosikleti yerdeyken gaza basarak motosiklete zarar verdiği görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

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