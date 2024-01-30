İstanbul'da müzikholde tartıştığı kişileri silahla vurdu. 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Huzur Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde bulunan bir müzikholde meydana gelen olayda, İddiaya göre, müzikholde 2 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yusuf H. isimli şahıs silahını çekerek kavga ettiği Ömer Danış (30) ile Yunus Danış’a (22) art arda ateş etti.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunla 2 kişi yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar, ambulansın gelmesini beklemeden yaralıları taksi ile Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralılardan Ömer Danış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis firari şahıs Yusuf H.’yi yakalamak için inceleme başlattı.