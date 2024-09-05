İstanbul'da okul saatleri değişti

2024-2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da başlayacak. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için 2 Eylül Pazartesi günü uygulanan uyum haftasının ardından, tüm sınıflar için eğitim dönemi resmen açılacak. İstanbul Valiliği, yeni dönemin başlangıcında yaşanabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, 9 Eylül Pazartesi günü için özel okul saatleri belirledi.

OKULUN İLK GÜNÜ 10:00'DA DERS BAŞLAYACAK 15:00'TE BİTECEK

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki tüm okullarda eğitim-öğretim 9 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve dersler saat 15.00'te sona erecek. Bu düzenlemenin gerekçesi olarak, okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının ve velilerin oluşturacağı trafik akışının şehir trafiğinde yoğunluk yaratması gösterildi.

Açıklamada ayrıca, İstanbul'da bu yıl eğitim hayatına başlayacak 2 bin 685 öğrenci olduğu, bunlardan 715 bin 835’inin ilk kez okula başlayacağı belirtildi. Ayrıca, eğitim yılıyla birlikte trafiğe çıkacak 16 binin üzerinde öğrenci servisinin, şehir içi trafik akışını etkilemesi bekleniyor.