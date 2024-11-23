İstanbul’da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul’da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı şehir hatları ve deniz otobüsü seferleri iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle saat 07.45'deki Yenikapı-Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08.30'daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.00'daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.45’teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri iptal edildi. Ayrıca, saat 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi de gerçekleştirilemeyecek.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, aynı sebeple Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, Büyükada-Sedef Adası, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları ile Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğramasının iptal edildiği bildirildi.

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