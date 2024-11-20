İstanbul'da onlarca kaçak yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı, yakalanan 74 kaçak göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede kaçak göçmen durumunda bulunan kişilerin kaldığı evlerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 65 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA'DA 9 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca Gaziosmanpaşa'da 10 mobil göç aracı, 165 polis, 23 göç uzmanı ile kaçak göçmen uygulaması yapıldı. Uygulamada 504 yabancı uyruklu sorgulanırken, ülkeye kaçak giriş yapan, vize ihlali bulunan ve yasal kalış süresini ihlal etmiş 9 kaçak göçmen yakalandı.

Söz konusu operasyon ve uygulamada yakalanan 74 kaçak göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.