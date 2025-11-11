İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde geçen hafta yapılan narkotik operasyonunda, farklı türlerdeki toplam 494 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya'nın kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle

"EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Arnavutköy, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 7 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlarımızla; 274 kg metamfetamin, 130 kg eroin ve 90 kg kokain ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik"