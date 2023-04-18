İstanbul'da organ nakli operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da organ nakli prosedürlerine takılmak istemeyen bazı kişilerin, sahte evraklarla organlarını verecek kişileri akrabaları gibi gösterdiği ortaya çıktı. Polis iki ayrı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da organ nakli operasyonu: 5 gözaltı

DHA'nın haberine göre, İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine özel bir hastanede böbrek nakli olmak için başvurusu bulunan Suudi Arabistan uyruklu böbrek alıcısı A.N.A.A. ile böbreğini verecek olan yeğeni A.K.A.A.'nın evraklarını inceledi. Yapılan incelemelerde evrakların sahte olduğu belirlendi. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Araştırmalar sonucunda A.N.A.A.'nın ağabeyi Abdurrahman A.A. yardımıyla Tunus uyruklu F.H. ile 10 bin dolara anlaştığı belirlendi. A.N.A.A.'nın prosedürlere takılmamak için de yeğeni A.K.A.A.'nın pasaportuna F.H.'nin fotoğrafını yapıştırıp sahte evraklar düzenleyerek böbreğini satacak olan F.H.'yi yeğeni gibi gösterdiği ortaya çıktı. Yapılan operasyonla A.N.A.A., ağabeyi Abdurrahman A.A., yeğeni A.K.A.A. ile yeğeni gibi gösterdiği Tunus uyruklu F.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, başka bir özel hastanede organ nakli ameliyatı için başvuru yapan Burkina Faso'lu kişileri de takibe aldı. İnceleme sonucunda böbrek alıcısı J.M.O. ile yine yeğeni gibi gösterdiği Y.T.'nin hastaneye verdiği 28 sayfalık resmî belgenin 21'ine sahte mühür ve pul bastırıldığı belirlendi. Yapılan çalışmada J.M.O.'nun Y.T. ile 4 bin Euro karşılığında anlaştığı, şüphelilerin ameliyat olabilmek için kendilerini akraba gibi gösterdikleri tespit edildi. J.M.O. ve Y.T. de polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Yapılan 2 operasyonda gözaltına alınan toplam 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, Burkina Faso uyruklu Y.T. tutuklandı.

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