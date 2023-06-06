İstanbul’da otomobilde bulunan cesetle ilgili flaş gelişme! Adli Tıp ortaya çıkardı

Koca Mustafa Paşa Mahallesinde 19 Mart Pazar Günü ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir otomobilin içinde Mahmut Çağış'ın cesedini buldu. Araç içinde yapılan incelemede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir miktar madde bulunmuştu. Mahmut Çağış'ın yüz bölgesinde kanama olduğu tespit edilmişti. Polis, Mahmut Çağış'ın eşiyle yaptığı görüşmede son olarak 18 Mart Cumartesi Günü saat 17.00 sıralarında görüştüğü daha sonra bir daha kendisinden haber alamadığını öğrenmişti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, yüzünde darp izleri bulunan Çağış'ın, boynunda morluklar olduğu, boyun kemiğinde kanama meydana geldiği, boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kamera ve cep telefonu kayıtlarının incelenmesi sonucu 6 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarla şüpheliler Temel Y.(40) Beyoğlun'nda , Hamit C.Ş.(36) Kocaeli'nde, Engin T.(44) Bağcılar'da , Mehmet A.D.(49) Esenyurt'ta , Selçun A.(42) Kocaeli'nde gözaltına alındı. Olaya karışan 6. şüpheli Batuhan K.(23) ise başka bir suçtan yakalanarak cezaevinde olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulan şüphelilerin olayı aralarında yaşanan bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gerçekleştirdikleri belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(Kaynak: DHA)