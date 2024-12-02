İstanbul’da oyun seti ve konsolu operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da oyun seti ve konsolu operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira

İstanbul polisi yurda yasa dışı yollarla oyun konsolu getiren bir tıra düzenlediği baskında piyasa değeri 50 milyon lira değerinde 3 bin 500 adet oyun konsolu ve seti ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirilen oyun setlerinin piyasaya sürüleceği yönünde bilgi aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, oyun setlerinin taşındığı TIR'ın izine rastladı.

İstanbul’da oyun seti ve konsolu operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira

Ekipler bir süre takip ettiği TIR'ı Eyüpsultan'da durdurdu . TIR'da yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 3 bin 500 adet oyun konsolu, kolu ve direksiyon setleri ele geçirildi. 1 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul’da oyun seti ve konsolu operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira

İstanbul’da oyun seti ve konsolu operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira

İstanbul’da oyun seti ve konsolu operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira

İstanbul’da oyun seti ve konsolu operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira

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