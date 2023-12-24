İstanbul'da patlayan elektrik telleri geceyi aydınlattı

Kaynak: İHA
İstanbul'da patlayan elektrik telleri geceyi aydınlattı
İstanbul'da kısa devre yapması sonucu patlayan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı. Tellerin patladığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçes, Güzeltepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan, bir sokakta bulunan elektrik direğinin tellerinde yaşanan kısa devreler sonrası etrafa bir anda kıvılcımlar yayıldı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda direklerden yayılan kıvılcımlar adeta geceyi gündüze çevirdi. Evlerin çok yakınında gerçekleşen olayda mahalle sakinleri de panik yaşadı.

Patlama sesi de çıkaran elektrik telleri için ilgili BEDAŞ'a ihbarda bulunulurken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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