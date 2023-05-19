İstanbul'da pes dedirten hırsızlık

Sarıyer’de park halindeki otomobilleri çekiciye yükleyerek çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin suç ortakları ile beraber park halindeki otomobilleri çekiye yükleyerek çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'da pes dedirten hırsızlık

İHA'nın haberine göre, olay, Sarıyer’de 2 Mayıs tarihinde meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre, E.C.Ö. isimli kişinin 2 ve İ.A.Ö isimli şahsın 1 otomobili, aynı sokakta park halindeyken çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Polisler tarafından çevredeki güvelik kameralarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin bir çekiciyle olay yerine geldikleri ve otomobilleri yükleyerek götürdükleri görüldü.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerden İsmail Koç'u (46) gözaltına aldı. 6 adet suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.

oooo.jpg

Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları.. Keşfet
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları..
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon Yaşam
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı Güncel
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı
Artvin'de tünel içinde araç yandı Yaşam
Artvin'de tünel içinde araç yandı
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı Siyaset
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin Güncel
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir? Keşfet
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?