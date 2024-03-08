İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama

Kaynak: AA
İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama
İstanbul ve Bitlis’te, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması olarak bilinen DGH’ye karşı düzenlenen “BOZDOĞAN-9” operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün İstihbarat ve Terörle Mücadele birimleri tarafından yürütülen operasyonda, illegal sokak eylemleri düzenleyebilecek ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hedef alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2’sine adli kontrol şartı getirildi, 3’ü savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı ve 3’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Son Haberler
AKP'li Başkan MHP’li Belediyeyi mafyalıkla suçladı. Karaman'da şok iddia Gündem
AKP'li Başkan MHP’li Belediyeyi mafyalıkla suçladı. Karaman'da şok iddia
Zaha solo şov yaptı Spor
Zaha solo şov yaptı
Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Fenerbahçe'den kovulunca dünya rekoru kırdı Spor
Fenerbahçe'den kovulunca dünya rekoru kırdı
Boşanmak isteyen eşini adliyede darbetti Gündem
Boşanmak isteyen eşini adliyede darbetti
Fenerbahçeli taraftarlar çok korkmuştu. Yıldız futbolculardan haber geldi Spor
Fenerbahçeli taraftarlar çok korkmuştu. Yıldız futbolculardan haber geldi