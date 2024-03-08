İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 6 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün İstihbarat ve Terörle Mücadele birimleri tarafından yürütülen operasyonda, illegal sokak eylemleri düzenleyebilecek ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hedef alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2’sine adli kontrol şartı getirildi, 3’ü savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı ve 3’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.