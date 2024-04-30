İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon

Kaynak: AA
İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK’ya yurt içi ve yurt dışında gerek ordu güçleri gerekse de istihbarat ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor.

Yapılan operasyonların sonuncusu İstanbul’da düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölücü terör örgütü PKK içinde faaliyet gösteren 8 terör şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi

Gözaltı kararı ile harekete geçen polis ekipleri haklarında yakalama kararı çıkan 8 şahıstan 5’ini yakaladı. Polis ekiplerinin gözaltı kararı olan 3 şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Son Haberler
Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu Yaşam
Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu
Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar
TFF harekete geçti. Şike soruşturması resmen başladı Spor
TFF harekete geçti. Şike soruşturması resmen başladı
Bu hastalık çok sinsi ilerliyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Bu hastalık çok sinsi ilerliyor. Uzmanlar uyardı
Pastırmanın kilosu 1699 lira oldu. Ekonomiyi çökertenler bu fiyatlara baksın Ekonomi
Pastırmanın kilosu 1699 lira oldu. Ekonomiyi çökertenler bu fiyatlara baksın
Dış ticaret açığı ilk üç ayda geriledi Ekonomi
Dış ticaret açığı ilk üç ayda geriledi
Kimyasal ürünlerle cildinizi mahvetmeyin. Evde doğal peeling nasıl yapılır? Yaşam
Kimyasal ürünlerle cildinizi mahvetmeyin. Evde doğal peeling nasıl yapılır?