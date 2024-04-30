İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon

Terör örgütü PKK’ya yurt içi ve yurt dışında gerek ordu güçleri gerekse de istihbarat ekipleri tarafından operasyonlar sürüyor.

Yapılan operasyonların sonuncusu İstanbul’da düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölücü terör örgütü PKK içinde faaliyet gösteren 8 terör şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi

Gözaltı kararı ile harekete geçen polis ekipleri haklarında yakalama kararı çıkan 8 şahıstan 5’ini yakaladı. Polis ekiplerinin gözaltı kararı olan 3 şahsı arama çalışmaları devam ediyor.