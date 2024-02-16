İstanbul’da plastik üretim ve depolama imalathanesinde yangın

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, dumandan etkilenen işçiler sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi yapılan incelemenin ardından belli olacak.