İstanbul’da plastik üretim ve depolama imalathanesinde yangın

Kaynak: DHA
İstanbul’da plastik üretim ve depolama imalathanesinde yangın
Arnavutköy’de bulunan plastik depolama ve üretim imalathanesinde yangın çıktı. Çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir plastik depolama ve üretim imalathanesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, dumandan etkilenen işçiler sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi yapılan incelemenin ardından belli olacak.

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