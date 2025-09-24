İstanbul'da rezidansta nefes kesen operasyon! Gitar kılıfından kalaşnikof çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul polisi, şüphe üzerine durdurdukları motosiklet sürücüsünden yaptıkları çalışma ile bir facia önledi. Sürücünün üzerinde bulunan kokain polisi Sarıye’de bir rezidansa yönlendirdi. Rezidansa yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gitar kutusundaki kalaşnikof silah, çelik yelek ve uzun namlulu mermiler ele geçirildi.

Olay, 1 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polis, caddede uygulama yaptı. Bu sırada ekipler şüphe üzerine 34 GBJ 552 plakalı motosikleti durdurdu. Arama yapılan sürücünün üstünde kokain ele geçirildi. Şüphelinin ifadesine başvuran polis, uyuşturucu maddeyi caddedeki bir rezidansa götürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri, rezidanstaki daireye operasyon düzenledi.

KALAŞNİKOF VE ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

Dairede arama yapan Sarıyer motorize Yunus polisi, gitar kılıfı içerisinde kalaşnikof ele geçirdi. Aramalarına devam eden polis dairede, 2 çelik yelek, ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu silah mermisi, 40 tabanca mermisi, 6.62 gram kokain ve 3.80 gram marihuana buldu. Ardından Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin rezidansa girdiği ve bir şüphelinin gitar kılıfında kalaşnikof taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SARIYER YUNUS POLİSİ YAKALADI

Emniyete götürülen 8 şüphelinin ifadesi alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mahkemeye çıkarılan Burak A., Timur İ. ve Doğuş C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet Şamil S. ise "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

