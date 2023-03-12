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İstanbul'da 'sahilde ceset' ihbarı

İstanbul'da Zeytinburnu sahilde deniz yüzeyinde ceset görüldüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı. Uzun süre devam eden aramalar, hava şartları nedeniyle bir sonraki güne ertelendi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 09:16
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İstanbul'da 'sahilde ceset' ihbarı

İstanbul'da 'sahilde ceset' ihbarı
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Kazlıçeşme Sahili'ndeki kayalıklarda oturanlar iddiaya göre saat 17.00 sıralarında deniz yüzeyinde ceset gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sahile polis ekibi sevk edildi. Çevredekilerden alınan bilgiler doğrultusunda çalışma yapan ekipler, dalgıçların da olay yerine gelmesi ile arama başlattı.

Dalgıçların uzun süren uğraşlarına rağmen ceset bulunamazken, hava şartları nedeniyle çalışmalar durduruldu. Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.

“HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI BULAMADILAR"

Cesedi gören ve ekiplere haber veren Yaşar Okan, "Ceset oradaydı, denizin içinde görünüyordu. Yarım saat sonra ekipler geldi. Ceset gözden kayboldu. Dalgıçlar denize girdi. Hava şartlarından dolayı maalesef bulamadılar" dedi. (AA)

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