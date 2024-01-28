İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Kaynak: DHA
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
Başakşehir'de İstanbul Jandarma Komutanlığı'na dünyaca ünlü parfüm markalarının etil alkol kullanılarak sahtesi üretildiği ihbarı geldi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri piyasa değeri 22 milyon lira olan sahte parfüm ele geçirildi.

N.Ü, H.Ü. ve N.B. isimli şüpheli kişiler, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir depo kiralayıp imalathaneye dönüştürdü. Depoda dünyaca ünlü parfüm markaların sahtesinin üretildiği ihbarını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Yapılan incelemelerin ve çalışmaların ardından ekipler 3 şüpheli kişinin etil alkol kullanarak sahte parfüm ürettiği depoya operasyon düzenledi.

22 MİLYON LİRA DEĞERİNDE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda, piyasa değer 22 milyon lira olan 50 bin edat çeşitli markaların sahtesi olan parfüm, 100 bin adet boş parfüm şişesi, 250 bin adet parfüm kutusu, ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan N.Ü, H.Ü. ve N.B. adlı şüpheli kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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