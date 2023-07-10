İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik operasyonu: Iraklı şüpheli gözaltında

İstanbul'da düzensiz göçmenler için sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi hazırladığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik operasyonu: Iraklı şüpheli gözaltında

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Fatih'teki iki ayrı adreste sahte pasaport, kimlik ve vize belgesi imal edildiği belirlendi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Irak uyruklu Abdulsalam K.A.Q. (39) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, farklı ülkeler adına hazırlanmış 2 bin 396 sahte kimlik, 365 sahte pasaport, 202 sahte vize ve 844 adet hudut kapılarına giriş-çıkış silikon mührü ile sahte evrak yapımında kullanılan 3 bilgisayar, 2 yazıcı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen ve sahte belgelerin satılmasıyla elde edildiği değerlendirilen 16 bin 600 lira, 9 bin 590 dolar ve 19 bin 975 avroya da el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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(Kaynak: AA)

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