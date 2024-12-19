İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'un Bağcılar ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde, sahte plaka basıldığı belirlenen iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte plaka ve basım malzemesi ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, basılan sahte plakaların suç örgütlerine, kurye kıyafetleri giyilerek motosikletle teslim edildiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'daki iki iş yerinde sahte plaka üretildiğine dair ihbar aldı.

Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından, şüpheli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 182 adet sahte plaka, 1 pres makinesi, 1 plaka boyama makinesi, 3 plaka kalıbı ve 512 adet harf ile rakam malzemesi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerden biri, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2185. Sokak'ta bulunan bir kahvaltı dükkanıydı.

İş yerinin üst katı kahvaltı dükkanı olarak faaliyet gösterirken, bodrum katının ise sahte plaka basım atölyesine dönüştüğü tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, basılan sahte plakaların suç örgütlerine, kurye kıyafetleri giyilerek motosikletle teslim edildiği belirlendi.

Operasyon kapsamında, olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Sahte plaka üretimi ve suç örgütlerine sağlanan plakalarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

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