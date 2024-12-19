İstanbul'da sahte plaka operasyonu! Gözaltılar var!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'daki iki iş yerinde sahte plaka üretildiğine dair ihbar aldı.

Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından, şüpheli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 182 adet sahte plaka, 1 pres makinesi, 1 plaka boyama makinesi, 3 plaka kalıbı ve 512 adet harf ile rakam malzemesi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerden biri, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2185. Sokak'ta bulunan bir kahvaltı dükkanıydı.

İş yerinin üst katı kahvaltı dükkanı olarak faaliyet gösterirken, bodrum katının ise sahte plaka basım atölyesine dönüştüğü tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, basılan sahte plakaların suç örgütlerine, kurye kıyafetleri giyilerek motosikletle teslim edildiği belirlendi.

Operasyon kapsamında, olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Sahte plaka üretimi ve suç örgütlerine sağlanan plakalarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.