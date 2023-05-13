İstanbul’da seçim sandıkları kuruldu. Seçim için hazırlıklar tamamlandı

İstanbul’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyların kullanılacağı okullara sandıklar kurulmaya başlandı.

İstanbul’da seçim sandıkları kuruldu. Seçim için hazırlıklar tamamlandı

Türkiye’de yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu, sandık başkanı ve görevlilerine oy kullanımı ve güvenliği ile ilgili bir günlük eğitim verildi.

Sandıklar, okul (özel okul ve dershaneler dahil) avlusu veya salonların elverişli kısımları gibi geniş ve umumi yerlerde kurulacak.

Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve görevli müşahitler, bina sorumluları ve çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamayacak.

Siyasi partilerin seçim kurullarına bildirdikleri itiraza yetkili kişilerle temsilciler, seçim kurullarınca önceden kendilerine verilen belgeyle sandık çevresinde bulunabilecekler.

Sandık kurulu, oy verme günü olan 14 Mayıs'ta, oy verme saatinden en az bir saat önce sandık başında toplanacak.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulaları aynı zarfa konulacak.

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