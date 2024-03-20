İstanbul’da seçime 10 gün kala yarış kızıştı… CHP 2 önemli ilçeyi AKP’ye kaybediyor! Bir ilçe ise bıçak sırtı

31 Mart seçimlerine sayı günler kalırken, gözler İstanbul’a çevrildi. Geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP’nin kazandığı ilçelerde ise durum kritik.

ORC Anket Şirketi, İstanbul’un ilçeleri için yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

EYÜPSULTAN'DA MAKAS AÇILDI

12-17 Mart tarihlerinde 1250 kişi ile CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan çalışmada katılımcıların yüzde 42,4'ü AKP'li Deniz Köken'e desteğini açıklarken, CHP'li Bülent Özmen'e desteğini açıklayanların oranı yüzde 27,2 oldu.

İlçede 3. parti konumundaki İYİ Parti adayı Emel Bilenoğlu ise yüzde 12,1 seviyesinde kaldı.

CHP ESENYURT'U KAYBEDEBİLİR

Esenyurt ilçesinde ise 1900 kişi ile yapılan çalışmada AKP'li Hamit Öncü'yü destekleyenlerin oranı yüzde 39,7 olurken; CHP'li Ahmet Özer diyenlerin oranı ise yüzde 35,2 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 15,4 olarak ölçüldü.

ESKİ BAŞKAN BAĞIMSIZ ADAY OLDU, SARIYER’DE DENGELER DEĞİŞTİ

Sarıyer'de 1200 kişi ile yapılan çalışmada ise ise AKP adayı Hüseyin Coşkun yüzde 31,5 ile ilk sırada yer alırken; CHP'li Oktay Aksu'nun oy oranı yüzde 26,2 oldu.

Bağımsız aday Şükrü Genç ise yüzde 19,6 ile 3. sırada kaldı.

ATAŞEHİR’DE DURUM BIÇAK SIRTI

Ataşehir'de ise ilçe olduğu günden beri belediye başkanı olan Battal İlgezdi'nin yerine aday gösterilen Onursal Adıgüzel, yüzde 29,2 ile ilk sırada yer alırken; AKP'li Naim Yağcı'nın oy oranı yüzde 27,8 oldu.

İYİ Partili Ali Coşkun ise yüzde 20,6 ile 3. sırada yer aldı.

İlçede ayrıca kararsızların oranı yüzde 16,9 olarak ölçüldü.

KADIKÖY'DE KAPANMAYACAK FARK VAR

CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'de ise önce Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkanı olan ardından da Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu yüzde 19,1 ile 3. sırada yer aldı.

AKP'li Veli Arslan yüzde 19,6; CHP'nin adayı Mesut Kösedağı ise yüzde 44,2 oranında desteğe ulaştı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) adayı Doğan Ergün'ün oy oranı ise yüzde 2,2 olarak ölçüldü.