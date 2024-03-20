Ümit Özdağ tek tek saydı, isim verdi: Bir şehri kazandık, bir şehirde de büyük sürprizimiz var

Kaynak: Medyascope
Ümit Özdağ tek tek saydı, isim verdi: Bir şehri kazandık, bir şehirde de büyük sürprizimiz var
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yerel seçimlerle ilgili iddialı konuştu. Özdağ, bir şehirde seçimi kazandıklarını, bir başka şehirde ise büyük sürpriz yapacaklarını söyledi. Özdağ "Isparta'yı kazandığımızı düşünüyorum. Osmaniye'de büyük sürpriz yapacağız. Alanya adayımız müthiş bir performans sergiliyor” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Medyascope’da Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı. Yerel seçimle ilgili konuşan Özdağ, “Şu ânda yayınlanmayan, teknik olarak yapılmış anketlerde ya dördüncü partiyiz ya beşinci partiyiz. Ama ben bu anketlerde görünenden de yüksek bir sonuç çıkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"4. PARTİ OLDUK"

Partisi son seçimde yüzde 2,5 alan Özdağ, “Daha da üzerine çıkartmak istiyoruz. Sahadaki eğilim de bunu gösteriyor zaten. Oran vermiyorum ama dördüncü parti olmak da bunu getiriyor zaten. Ama dediğim gibi, anketlerde gidip geliyor. Biz dördüncü partiyiz, çok küçük farkla beşinci partiyle yer değiştiriyoruz. Fakat biz bütün anketlerde istikrarlı olarak artıyoruz ve Zafer Partisi’ne gelen seçmen yüzer gezer değil, çok bilinçli ve kararlı olarak geliyor. Sonuç itibariyle, alacağımız il ve ilçeler muhakkak olacak” şeklinde konuştu.

"ISPARTA'YI KAZANDIK, OSMANİYE'DE SÜRPRİZ VAR"

‘’Ümit Bey’in gözlemlerine göre Zafer Partisi’nin kazandığı belli olan bir yer var mı?’’ sorusuna yanıt veren Zafer Partisi lideri Özdağ, “Aslında birden fazla yer var. Isparta’yı kazanacağımızı düşünüyorum. Osmaniye’de büyük sürpriz yapacağız. Müthiş çalışan bir adayımız var Osmaniye’de. Kendisini tebrik ediyorum. Osmaniye’ye bir daha gideceğim. Alanya’da adayımız müthiş bir performans sergiliyor. Böyle başka adaylarımız da var, ama şimdi ilk aklıma gelen üç tanesini söyledim” diye konuştu.

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