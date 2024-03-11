İstanbul’da şehir magandaları park halindeki aracı taradı. 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
İstanbul’da şehir magandaları park halindeki aracı taradı. 1 ölü 1 yaralı
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde motosikletli 2 saldırgan tarafından park halindeki bir araç kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırı sonucu araçta olan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Beylikdüzü Mehmetçik Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre motosikletli 2 kişi tarafından park halindeki bir araç kurşunların hedefi oldu.

Silahlı saldırı esnasında araçta bulanan 3'ü kadın 4 kişiden 2'si yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların ilk yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, Suayip A. ve İdil B. isimli kadına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Suayip A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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"ARACA İKİ KIZ BİR ERKEK BİNERKEN TARADILAR"

Olaya tanıklık eden gören Ö.K. isimli vatandaş, "Biz arka araçtaydık. Motosikletli araçlar gelip önümüzden geçti. Önümüzdeki araca iki kız bir erkek binerken taradılar. Biz araçla arkaya doğru kaçmaya çalışırken onlar da Esenyurt tarafına doğru kaçtılar. Kafamızı eğdiğimiz için fazla göremedik” diye konuştu.

Polis ekipleri tarafından kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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