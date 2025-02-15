İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

Üsküdar TEM Çamlıca bağlantı Yolu'nda seyir halindeki araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında, TEM Çamlıca Bağlantı Yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GBY 113 plakalı ticari aracın elektrik aksamında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören sürücü aracını emniyet şeridinde durdurdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası otomobil çekiciyle kaldırıldı, trafik normal akışına döndü.

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna döndü

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